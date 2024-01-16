ABD'de başkanlık seçim yarışında Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı bugün başlarken, Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rahat bir şekilde kazandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 06:55
ABD'de başkanlık seçim yarışında Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı
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ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimlerde oy sayım süreci sonuna yaklaşırken, sandıkların yüzde 82'sinin açıldığı kaydedildi.

AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump, rakipleri ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi. Haley ile DeSantis'in ikincilik koltuğunu kazanabilmek için kesin sonuçları beklediği bildirildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, bu eyaletteki oyların yüzde 51'inden fazlasını alırken, yarışın galibi olarak ilan edildi. DeSantis yüzde 21, Haley ise yüzde 19 düzeyinde oy sayım sürecini takip ediyor.

Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramaswamy ise yüzde 7 düzeyinde destek bulmuş gözüküyor.

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.


Trump Başkanlık ön seçim

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