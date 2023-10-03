ABD'de bir ilk: ‘Uzay enkazı kuralı' cezası

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:28

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), dün uzay enkazıyla mücadele kuralını ihlal eden bir uydu şirketine ilk para cezasını verdiğini duyurdu. FCC, 150 bin dolar (yaklaşık 27 bin 500 TL) para cezası verildiğini açıkladı.

FCC dün yaptığı açıklamada, “FCC'nin İcra Bürosu bugün, EchoStar-7 uydusunun yörüngesinden uygun şekilde çıkarılmaması nedeniyle DISH Şirketi'ne yönelik soruşturmada uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu, Komisyon tarafından uzay enkazı uygulamasında bir ilke işaret ediyor. Anlaşma, şirketin sorumluluğunu kabul etmesini, bir uyum planına uyma ve 150 bin dolar ceza ödeme anlaşmasını içeriyor” denildi.

FCC, görevini tamamlamış EchoStar-7 uydusunun şirket tarafından lisans şartlarının gerektirdiği yüksekliğin çok altında bir yörüngeye gönderildiğini ve bu düşük irtifada, yörünge enkazı riski yarattığını ifade etti.

DISH, EchoStar-7 uydusunu 2002 yılında fırlatmıştı. Daha sonra DISH tarafından sunulan ve 2012 yılında Komisyon tarafından onaylanan bir yörünge enkazı azaltma planında her şey yolunda giderken Şubat 2022'de uydunun çok az itici yakıtı kaldığı belirlendi. Bu da lisansındaki orijinal yörünge enkazı azaltma planını takip edemeyeceği anlamına geliyordu.

UZAY ENKAZI RİSKİ?

1950'lerde uzay çağının başlangıcından bu yana uzaya binlerce roket ve uydu fırlatıldı.

Dünya’nın yörüngesinde halihazırda binlerce ölü (görevini tamamlamış veya bozulmuş) uydunun yanı sıra yıllar boyunca fırlatılan tüm roketlerden kalan enkaz parçaları bulunuyor.

Bu uzay enkazı, Dünya yörüngesinde gün geçtikçe giderek artan bir çarpışma riski oluşturmaya başladı.