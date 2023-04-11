ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uyuşturucu kullanan hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:52
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco'da uyuşturucu kullanan hamile bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı.

Uyuşturucu bağımlılarının ve evsizlerin yaşadığı Tenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nda doğum yapan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Doğum anını kaydeden bir yurttaşın paylaştığı videoda, hamile kadının, yeni doğan bebeğini kucaklamaya çalıştığı ve yanına gelen iki kişinin de kadına yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kadının ve bebeğinin durumunun stabil olduğu aktarıldı.


ABD California doğum

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