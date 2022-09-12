ABD'de bir lisede öğrenciler arasındaki şaka okulun kapanmasına neden oldu
ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda, öğrenci grubu arasındaki şakalaşma, silahlı saldırı korkusuyla okulun gün boyu kapatılmasına neden oldu.
Polisin verdiği bilgiye göre, Daytona Beach’teki Mainland Lisesi kantininde toplanan bir grup öğrenci, şaka amacıyla panik oluşturmak istedi.
Okulun video kayıtlarında, bir öğrencinin silah olduğu korkusuyla kantini hızlıca terk etmesi üzerine diğer öğrencilerin de panikle salonu boşalttığı görüldü.
Daha sonra toplumda korkuya neden olan ve sosyal medyada büyüyen olay üzerine polis, internet sitesinden, "Birkaç öğrencinin acımasız bir şakası gibi görünen bütün bu olay, internet trolleri ve yanlış bilgilendirilmiş insanlar yüzünden kontrolden çıktı" ifadesini paylaştı.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında ve olaya karışan öğrencilerle yapılan görüşme sonucu silahın bulunmadığını bildirdi.
Okulda ihtiyaten güvenlik önlemleri artırılırken, olaya neden olan öğrenciler hakkında cezai işlem başlatılacağı ve büyük olasılıkla okuldan uzaklaştırılacakları kaydedildi.
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