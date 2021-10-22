ABD'de bir öğrenci katıldığı sosisli sandviç yeme yarışmasında yaşamını yitirdi

22 Ekim 2021 Cuma, 10:51

Madelyn "Madie" Nicpon, cumartesi kampüs dışı bir bağış toplama etkinliğinde sosisli sandviç yeme yarışmasına katılmıştı.

Journal News'in haberine göre Nicpon, aniden boğulmaya başlayıp bilincini kaybedince Boston'daki bir hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ertesi gün yaşamını yitirdi.

Tufts Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada, "New York eyaletinden Suffernlı Madie, biyopsikoloji lisans eğitimi alıyordu. Kadınlar lakros takımı üyesiydi ve topluluğumuzun aktif bir mensubuydu" denildi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaklaşık 3 bin öğrenci, öğretim üyesi ve personel, Madie'yi anmak ve yakınlarına destek olmak için Gantcher Centre'da toplandı. Toplululuk, daha sonra mum ışığında Madie'nin takım arkadaşları ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiği Bello Field'a ilerledi.

BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Kampanyada, "Madie Nicpon güzel ve zeki bir kız, torun, kız kardeş ve arkadaştı. Bulaşıcı gülümsemesi ve kahkahası her odayı aydınlatırdı. Cömertliği ve nezaketi, etrafındakiler üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştı. Lütfen cenaze masraflarının ve tıbbi harcamaların karşılanmasında aileye yardımcı olmak için bağış yapmayı değerlendirin" ifadeleri kullanıldı.