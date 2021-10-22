ABD'de bir öğrenci katıldığı sosisli sandviç yeme yarışmasında yaşamını yitirdi
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nden 20 yaşında bir öğrenci, geçen hafta sosisli sandviç yeme yarışmasına katıldıktan sonra boğularak yaşamını yitirdi.
Madelyn "Madie" Nicpon, cumartesi kampüs dışı bir bağış toplama etkinliğinde sosisli sandviç yeme yarışmasına katılmıştı.
Journal News'in haberine göre Nicpon, aniden boğulmaya başlayıp bilincini kaybedince Boston'daki bir hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ertesi gün yaşamını yitirdi.
Tufts Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada, "New York eyaletinden Suffernlı Madie, biyopsikoloji lisans eğitimi alıyordu. Kadınlar lakros takımı üyesiydi ve topluluğumuzun aktif bir mensubuydu" denildi.
ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Yaklaşık 3 bin öğrenci, öğretim üyesi ve personel, Madie'yi anmak ve yakınlarına destek olmak için Gantcher Centre'da toplandı. Toplululuk, daha sonra mum ışığında Madie'nin takım arkadaşları ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiği Bello Field'a ilerledi.
BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ
Kampanyada, "Madie Nicpon güzel ve zeki bir kız, torun, kız kardeş ve arkadaştı. Bulaşıcı gülümsemesi ve kahkahası her odayı aydınlatırdı. Cömertliği ve nezaketi, etrafındakiler üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştı. Lütfen cenaze masraflarının ve tıbbi harcamaların karşılanmasında aileye yardımcı olmak için bağış yapmayı değerlendirin" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- 40 yıllık Bayraktar oldu mu damadın babası