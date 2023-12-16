ABD'de bomba etkisi yarattı: Senato'da 'seks kasedi' ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 16.12.2023 - 13:25

ABD'de bir Kongre çalışanının Senato duruşma salonu kürsüsünde eşcinsel seks yaptığı video The Daily Caller tarafından internete sızdırıldı.

Amerikalı aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, sızdırılan videodaki kişinin Demokrat Senatör Ben Cardin'in çalışanı Aidan Maese-Czeropski olduğunu iddia etti.

"Senato binasında eşcinsel seks yaparken görüntülenen Demokrat çalışanın Aidan Maese-Czeropski olduğuna dair reddedilemez kanıtlarım var" diyen Loomer, Maese-Czeropski'nin bir fotoğrafını paylaştı.

YANIT GECİKMEDİ

Aidan Maese-Czeropski, videodaki kişinin kendisi olduğunu inkar etmeyerek, LinkedIn hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Siyasi bir gündemi takip etmeyi sevdiğim için saldırıya uğradığım bu dönem benim için zor bir dönem oldu. Geçmişte yaptığım bazı davranışlar sağduyulu olmadığımı gösterse de, işimi seviyorum ve işyerime asla saygısızlık etmem. Eylemlerimi başka türlü niteleme girişimleri uydurmadır ve bu konularda hangi yasal seçeneklerin mevcut olduğunu araştıracağım. Kongre Üyesi Max Miller ile ilgili suçlamalara gelince, Kongre üyesini hiç görmedim ve ona bağırma ya da onunla karşı karşıya gelme fırsatım ya da nedenim olmadı."

JOE BİDEN'IN VİDEOSUNDA YER ALMIŞ

Aidan Maese-Czeropski'nin Mart 2020'de "Joe Biden'ın ağzıma tükürmesini istiyorum" yazan mesajı da ortaya çıktı.

Maese-Czeropski, mesajından 8 ay sonra Kasım 2020'de Biden'ın seçim kampanyasındaki bir videoda görüldü.

"TWİTTER HESABINI SİLDİ" İDDİASI

Maese-Czeropski'nin ayrıca, kendisine ait olduğu iddia edilen "Andre" adını kullandığı ve "ateşli çekimler ve ateşli resimler" olarak adlandırdığı paylaşımlar yaptığı X hesabını sildiği öne sürüldü.