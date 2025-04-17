ABD'de 'casusluk' skandalı: Yıllarca İran'a istihbarat sızdırmış

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:21

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:21

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 42 yaşındaki Abouzar Rahmati’nin, İran hükümeti adına ajanlık yapmak ve bu faaliyetleri gizlemek için komplo kurmak suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

Rahmati’nin 2017 ile 2024 yılları arasında Federal Havacılık İdaresi’nde (FAA) yüklenici olarak çalışırken İran’a bilgi sızdırdığı tespit edildi.

ESKİ DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU MENSUBU

Mahkeme belgelerine göre Rahmati, daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda (DMO) 1. Teğmen olarak görev yapmıştı. DMO, ABD tarafından yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanımlanıyor. Rahmati, bu bağlantısını gizleyerek ABD vatandaşlığına başvurdu ve sonrasında ABD kurumlarında görev aldı.

DOJ’un açıklamasına göre Rahmati, FAA’de çalıştığı süre boyunca ABD hava trafiği sistemlerine dair hassas bilgilerin yer aldığı 175 GB büyüklüğünde veriyi çıkarılabilir medyada sakladı ve Nisan 2022’de İran’a giderek bu bilgileri İranlı yetkililere teslim etti.

Veriler arasında Ulusal Havacılık ve Uzay Sistemi (NAS), havaalanı radar sistemleri ve radyo frekans verileriyle ilgili dökümanlar yer alıyordu.

Fotoğraf: Abouzar Rahmati, İran hükümetinin ajanı olarak hareket etmekle suçlanıyor. (ABD Adalet Bakanlığı)

Rahmati yalnızca havacılık değil, ABD güneş enerjisi endüstrisine dair hassas ve kamuya açık olmayan bilgilere de erişti. Bu bilgileri hem İran’daki yetkililere doğrudan sağladı hem de İran’da yaşayan kardeşi aracılığıyla iletti.

Adalet Bakanlığı, Rahmati'nin İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ofisiyle doğrudan bağlantılı çalıştığını da doğruladı.

YILLAR SÜREN GİZLİ TEMASLAR

Soruşturma belgelerine göre Rahmati, 2017 yılında eski bir İran istihbarat yetkilisiyle temasa geçti ve dört ay sonra İran’a giderek istihbarat yetkilileriyle görüştü.

Bu süreçte ABD'deki faaliyetlerini gizlemek için sahte anlatılar kullandığı ve temaslarını örtülü biçimde yürüttüğü belirtildi.

Abouzar Rahmati, “yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket etmek” suçlamasından en fazla 10 yıl, “komplo kurmak” suçlamasından ise 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Sanığın cezası 26 Ağustos'ta açıklanacak.