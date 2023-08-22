Bakan Koca’dan ‘çocuklara cinsiyet değişikliği ameliyatı’ iddiaları üzerine açıklama

Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saray’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde yapıldığı iddia edilen 22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonuna ilişkin soru sorulması üzerine bu konunun son derece hassas hareket ettikleri alan olduğunu ifade etti.

Koca “Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız.”