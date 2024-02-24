ABD'de çocuk tacizcilerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

ABD polisi Texas eyaletinde çocuklara yönelik internet üzerinden cinsel tacizde bulunan 47 kişiyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:57
ABD'de çocuk tacizcilerine operasyon: Çok sayıda gözaltı
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ABD’nin Texas eyaletinde internet üzerinden çocukları taciz eden gruba operasyon gerçekleştirildi.

Kuzey Texas genelinde internet üzerinde cinsel tacize uğrayan çocukları kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen 15 Ocak’ta başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yapılan baskınlarda da şüphelilere ait olduğu düşünülen elektronik cihazlara ve bazı belgelere el konuldu.

Yetkililer operasyon sonucu 13 çocuğun kurtarıldığını, 47 şüpheliye 90’dan fazla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


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