ABD'de Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
ABD'de Covid-19 ile ilgili veriler paylaşıldı. Verilere göre, ABD'de Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.
ABD'de Covid-19 salgınıyla ilgili veriler paylaşıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede Covid-19'lu olduğu tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 514 bin 666 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyona yaklaşarak 987 bin 560 oldu..
California, 9 milyon 137 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 780 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 89 bin 550 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 789, Florida'da ise 73 bin 622 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,1'ine en az bir doz, yüzde 70'ine iki doz aşı uygulandı.
Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47'sine hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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