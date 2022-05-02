ABD'de Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:58

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 81 milyon 370 bin 201 olarak kayıtlara geçerken yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyona yaklaşarak 993 bin 735 oldu.

California, 9 milyon 236 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 6 milyon 827 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 942 bini aşkın vakayla Florida izledi. California, can kaybında da 90 bin 329 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 110, Florida'da ise 73 bin 948 kişi hayatını kaybetti.