ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 810'a çıktı
ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 810'a, Covid-19 tespit edilenlerin sayısı, 89 milyon 549 bin 744'e çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Covid-19 tespit edilenlerin sayısı, 89 milyon 549 bin 744'e çıktı.
Ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 810'a yükseldi.
Eyaletler bazında Kalifornia 10 milyon 367 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 7 milyon 310 binden fazla vakayla Teksas ve 6 milyon 614 bini aşkın vakayla Florida izledi.
Kalifornia, can kaybında da 92 bin 784 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 88 bin 859, Florida'da ise 76 bin 489 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 83,3'üne en az bir doz, yüzde 71,3'üne iki doz aşı uygulandı.
Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 49,7'sine hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 260 milyondan fazla kişiye ilk doz, 222 milyona yakın kişiye ikinci doz, 107 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...