Çin'de, 'Kretase' dönemine ait dinozorların ayak izleri bulundu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:14

Paleontologlar, Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletindeki bir restoran bahçesinde bulunan izlerin, erken Kretase döneminde yaşamış bir dinozorun ayak izi olduğunu doğruladı.

Leşan kentinde akşam yemeğini yiyen Ou Hongtao, restoranın bahçesinin zemininde bazı özel çöküntüler gördü. Paleontolojiye büyük ilgi duyan Ou Hongtao, bu izlerin bir dinozorun ayak izi olabileceğini düşünerek aynı akşam Çin Yer Bilimleri Üniversitesi'nden Doçent Şing Lida ile temasa geçti.

Doçent Xing Lida, paleontologlardan oluşan bir ekibin lideri olarak alanda incelemelerde bulundu. Söz konusu izlerin erken Kretase döneminden yaşamış iki brontozorun izleri olduğu tespit edildi. Şing'e göre, keşif, Leşan'ın şehir merkezinde ilk kez dinozor ayak izlerinin bulunması açısından önem taşıyor. Belirtiler, yaklaşık 100 milyon yıl önce antik Leşan'ın kurak ortamında nehir boyunca hareket eden sekiz metre uzunluğundaki iki sauropoda dinozorunun bıraktığı izlerden oluşuyor.