ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Florida Valisi DeSantis, trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:21

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:51

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, bir kampanya etkinliği için seyahat ettiği Tennessee'de trafik kazası geçirdi.

ABD basınına konuya ilişkin açıklamada bulunan DeSantis'in Basın Sözcüsü Bryan Griffin, Vali'nin bu sabah Tennessee eyaletinin Chattanooga kentinde düzenlenen bir kampanya etkinliğine giderken bindiği arabanın kazaya karıştığını duyurdu.

Griffin, DeSantis ve ekibinin kazada yaralanmadığı bilgisini paylaşarak, iyi dilekler için teşekkürlerini iletti.

DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine aday olan eski Başkan Donald Trump'ın partisinden en güçlü rakibi olarak öne çıkıyor.

ADAY OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

ABD'de Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.

DeSantis, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olduğunu "Ben Ron DeSantis, muhteşem Amerikan geri dönüşümüzü yönetmek için başkan adayıyım" ifadelerini kullanadığı video mesajı yayımlamıştı.