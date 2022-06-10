ABD’de fabrikaya silahlı saldırı: 3 ölü
ABD’nin Maryland eyaletindeki bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Maryland eyaletinin kuzeyinde bulunan bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.
Washington İlçesi Şerifi Douglas Mullendore basın toplantısında yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki saldırganın iş arkadaşlarına ateş açarak 3 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi de ağır yaraladığını bildirdi. Yaralılar, yakındaki hastaneye sevk edildi.
Polisle çatışan saldırgan, kaçmaya çalıştığı esnada yaralı halde polis tarafından yakalandı. Saldırı ile ilgili ayrıntı vermeyen Mullendore, saldırganın ve hayatını kaybedenlerin Smithsburg’daki Kolumbiya Makine Fabrikası çalışanları olduğunu söyledi. Mullendore ayrıca, saldırganın yarı otomatik bir tabancaya sahip olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kolumbiya Makine Fabrikası sözcüsü, şirketin yetkililerle işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.
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