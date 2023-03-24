ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi

ABD’nin Florida eyaletinde bir gece kulübüne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde muhtemel bir katliam engellendi.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:36
ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi
Abone Ol google-news

ABD’de gece kulübüne yönelik silahlı saldırı son anda engellendi.

Florida eyaletinde yer alan Tampa kentinde 19 Mart’ta bir gece kulübüne silahla girmek isteyen şahıs, kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından son anda durduruldu. Tampa Polis Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin 44 yaşındaki Michael Rudman olduğu belirterek, Rudman’ın yüzünde maske, bir elinde ateşli silah, diğer elinde ise fenerle gece kulübüne girmeye çalıştığı ifade edildi.

Kapıdaki güvenlik görevlilerinden birinin şüphelinin elindeki silaha vurarak yere düşürdüğü aktarılan açıklamada, “Olay sırasında zanlıya ait tabancadan çıkan mermi ön kapıya isabet etti. Mekanın içinde kimse yaralanmadı. Olaya karışan üç güvenlik görevlisinden biri, Rudman ile çıkan arbede nedeniyle hafif şekilde yaralandı” denildi. 

ÜZERİNDE İKİ DOLU ŞARJÖR BULUNDU

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, Rudman'ın kamyonunda mühimmat, çok sayıda bıçak ve ateşli silah aksesuarları bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Rudman’ın üzerinde elindeki silaha ek olarak iki adet dolu şarjörün ele geçirildiği belirtildi. 

Gece kulübünü bir gece önce ziyaret etmiş 

Dedektifler, gözaltına alınan Rudman’ın saldırı girişiminden bir gece önce gece kulübünü ziyaret ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis katliam girişimine ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.


ABD gece Gece kulübü silahlı saldırı

İlgili Haberler

Tayland'da gece kulübünde yangın: 14 ölü

Tayland'da gece kulübünde yangın: 14 ölü
Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde başından vurularak öldürüldü

Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde başından vurularak öldürüldü
İspanya'da gece kulübünde olay çıktı: 4 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı

İspanya'da gece kulübünde olay çıktı: 4 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı

En Çok Okunan Haberler