Tayland'da gece kulübünde yangın: 14 ölü

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:32

Tayland’ın güney doğusundaki Chonburi bölgesindeki Mountain B adlı gece kulübünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yetkililer 14 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

ARKA KAPI KİLİTLİYMİŞ

İtfaiye ekipleri tarafından yangın, 2 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, polis barın arka kapısının kilitli olduğunu ve diğer bir yangın çıkışının da dekorasyon amaçlı olarak izolasyon malzemesi ile kapatılmış olduğunu belirtti.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Yetkililer, tüm kurbanların Tayland uyruklu olduğunu söylerken, Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, gece kulübünde hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edileceğini bildirdi.

Tayland’da 2009’da Bangkok’ta yine bir gece kulübünde çıkan yangında 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, kulübün sahibi suçlu bulunarak 2011’de hapse atılmıştı. Phuket’te de 2012 yılında bir gece kulübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.