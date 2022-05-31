ABD’de Hepatit A endişesi: Ünlü marketlerden alınan çileklerde çıktı

31 Mayıs 2022 Salı, 15:16

Koronavirüs, maymun çiçeği virüsü derken ABD’de şimdi de Hepatit A endişesi yaşanıyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede bir 17 kişide Hepatit A vakasına rastlandığını açıklarken, hastalığın kontamine olmuş organik çilekleri yedikten sonra ortaya çıktığı belirlendi.

Hafta sonu, ABD’de FreshKampo ve HEB markalı çilekleri yiyen kişilerde 17 hepatit A vakası rapor edildi. FDA’dan yapılan açıklamada, Hepatit A semptomları geliştiren kişilerin sağlık uzmanlarına başvurmaları gerektiği söylendi. Çileklerin, ABD’nin en ünlü süper marketlerinde satıldığına dikkat çekildi, halka uyarı yapıldı.

HEPATİT A SEMPTOMLARI NEDİR?

Sözcü'de yer alan habere göre, Hepatit A virüsü karaciğerde enfeksiyona neden oluyor. Çoğu insan virüse karşı aşılanmış olduğu için virüsle temas etse dahil tedaviye ihtiyaç duymuyor.

FDA, aşılanmamış kişilerin, virüse maruz kaldıktan sonraki iki hafta içinde hepatit A aşısı ve muhtemelen bir antikor ilacı alınmasını da önerdi. Semptomların genellikle 15 ila 50 gün içerisinde gözlenmeye başladığı bildirildi. Bu semptomların en bilinenleri de, yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, sarı cilt, koyu renkli idrar olarak açıklandı.

Uzmanlar, nadir durumlarda Hepatit A’nın karaciğerde kronik bir hastalığa yol açabileceğine dikkat çekerken bu durumun karaciğer yetmezliğine ve ölüme yol açabileceği vurgulandı. Özellikle yaşlı insanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin en riski grupta yer aldığı belirtildi.

NASIL BULAŞIR?

Hepatit A’nin çocuklarda görebileceği belirtilirken, 6 yaşından küçüklerde rastlanmadığı da açıklandı.

Hepatit A en yaygın olarak yakın temas yoluyla yayılır , örneğin enfekte bir kişiyle cinsel ilişki sırasında veya virüse sahip bir kişiyle yakın temastan geçebilir.

FDA, hastalığa neden olan çileklerin 5 Mart ile 25 Nisan arasında ABD’nin en ünlü marketlerinde satıldığını açıklarken, onları dondurmuş olabilecek kişilere ‘çilekleri yemeyin’ çağrısı yaptı.