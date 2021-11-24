ABD'de Starbucks paniği: "Binlerce kişi Hepatit A kapmış olabilir"

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:19

ABD'nin New Jersey eyaletinde Hepatit A'ya yakalanan bir Starbucks çalışanı yüzünden panik yaşanıyor.

Kahve zincirinin Camden County'deki en yoğun şubelerinden birinde meydana gelen olayda binlerce kişinin virüse maruz kaldığı düşünülüyor. Yetkililer halkı aşı olmaya çağırıyor.

Hepatit A virüsünün yol açtığı bu karaciğer enfeksiyonu, genellikle dışkıyla temas ya da kirli suyla hazırlanan gıda tüketimiyle bulaşıyor. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizliğe dikkat etmemesi, kanalizasyon sularıyla kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesi en sık bulaşma yolları arasında yer alıyor.

Çoğunlukla sağlık koşullarının ve hijyen önlemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde görülen Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok. Korunma yolları olarak aşı ve kişilerin elini doğru yıkaması öneriliyor. Taze sebze ve meyvelerin de temiz suyla iyice yıkanıp tüketilmesi gerekiyor.

Hastalığın semptomları arasında ateş, bitkinlik, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, ciltte sararma ve eklem ağrıları var.

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirdi. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatıldı.

Departmandan Paschal Nwako, adı açıklanmayan hastanın şu an çalışmadığını ve yakın temaslıların tespit edildiğini bildirdi.

Camden County yönetiminden Dan Keashen ise şöyle konuştu:

Starbucks şubesi günde ortalama 600 müşterisi olduğunu bildirdi. Bunlardan bazıları günde birkaç kez gidip geliyor. Ancak muhtemelen binlerce kişinin virüse maruz kaldığını düşünüyoruz.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yetkililer, 4-6 Kasım ve 11-13 Kasım'da şubeyi ziyaret eden herkesin mümkün olan en kısa sürede aşı olmasını istedi. Virüsle temastan en geç 14 gün sonra aşı yaptırılmasının gerektiği açıklandı.

Aşılamayı kolaylaştırmak için cuma ve cumartesi bölgede bir aşı merkezi açıldı. Şimdiye kadar Starbucks çalışanları dahil 800 kişi aşı yaptırırken, aşı merkezi yarın bir kez daha kurulacak.

Washington Post, virüse maruz kalanlar arasında henüz hiç kimsenin testinin pozitif çıkmadığını bildirdi.

"Herkesin güvende ve sağlıklı olmasını sağlamak önceliğimiz" diyen Nwako, virüse maruz kalma ihtimali olan herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.