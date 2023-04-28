ABD'de iki askeri helikopter düştü: 3 asker hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:47

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:47

ABD ordusuna ait AH-64 Apache helikopterleri, Alaska'da eğitim uçuşu sırasında düştü.

Yetkililere göre iki askerin olay yerinde, bir diğer askerin ise hastaneye götürülürken yolda öldüğü açıklandı.

11. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brian Eifler, yaptığı açıklamada "Bu askerlerin aileleri, asker arkadaşları ve tümen için inanılmaz bir kayıp. Kalplerimiz ve dualarımız aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte ve ordunun tüm kaynaklarını onları desteklemek için hazır hale getiriyoruz" dedi.

AH-64 Apache helikopterleri, Fairbanks yakınlarındaki Fort Wainwright'ta konuşlanmıştı.

Kaza, bu yıl eyalette askeri helikopterlerin karıştığı ikinci kaza oldu. Yetkililer kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

ABD'DE HELİKOPTER KAZALARI

Şubat ayında da bir Apache Talkeetna'dan havalandıktan sonra takla atmış ve iki asker yaralanmıştı.

Mart ayında ise, iki Black Hawk tıbbi tahliye helikopterinin Kentucky'deki Fort Campbell'ın yaklaşık 30 mil kuzeydoğusunda rutin bir gece eğitimi tatbikatı sırasında düşmesi sonucu dokuz asker hayatını kaybetmişti.