ABD'de ilk defa bir Türk vatandaşına Amerikan Kongresi tarafından ödül verildi

ABD Kongresi, ilk kez ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşını, yaşadığı eyalette topluma yaptığı katkılardan dolayı takdirnameyle ödüllendirdi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 08:27
ABD'de ilk defa bir Türk vatandaşına Amerikan Kongresi tarafından ödül verildi
Abone Ol google-news

New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından ödüle layık görülen ilk Türk vatandaşı oldu.

Toros Restoranlarının sahibi olarak ABD'de Türk yemek kültürünün tanıtımında uzun yıllardır hizmet veren Türk girişimci Bayram, Kongre'nin onayıyla hazırlanan takdirnameyi Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Pascrell'in elinden aldı.

Göz Atın
32 nerenin plakası? 32 plaka kodu hangi şehre ait?

32 nerenin plakası? 32 plaka kodu hangi şehre ait?
18 nerenin plakası? 18 plaka kodu hangi şehre ait?

18 nerenin plakası? 18 plaka kodu hangi şehre ait?

New Jersey'deki ofisinde Bayram'ı kabul eden Pascrell, Amerikan toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Türk iş insanına, Kongre'nin onayladığı takdirnameyi ve Kongre binasına asılan bir ABD bayrağını hediye etti.

Bill Pascrell, X platformundaki paylaşımında, "Bugün sevgili dostum Hüseyin Bayram'ı Meclis Tutanağını Kongre binasının üzerinde dalgalanan ABD bayrağını takdim ediyorum. Hüseyin, yıllardır hayırsever ve insani çabalarla toplumumuza hizmet ediyor ve restoranı Toros'ta en iyi Türk yemeklerini sunuyor. Şehrimiz ve toplumumuz için yaptığı her şey için kendisine minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Giresun kökenli Bayram da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun her bir bireyi gibi uzun yıllardır ABD'de hem kendi başarımız hem de ülkemizin ve kültürümüzün temsili için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın takdir edildiğini görmek ve ABD Kongresi tarafından ödüllendirilen ilk Türk olmak benim için tarifsiz bir mutluluk." diye konuştu.

"ŞEHRİN ANAHTARI" TAKDİM EDİLMİŞTİ

Hüseyin Bayram ayrıca, ABD'de, yaşadığı şehrin anahtarının takdim edildiği ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Bayram'a ocak ayında, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh "şehrin anahtarı"nı hediye etmişti.

Giresun'dan uzun yıllar önce ABD'ye gelen ve aile işletmesi olarak başladıkları işletmenin şubelerini açan Hüseyin Bayram, Türk-Amerikan toplumunun aktif üyeleri arasında yer alıyor.

Bayram ayrıca, yaklaşık 150 bin civarındaki nüfuslarıyla ABD'deki en kalabalık Türk topluluğunu oluşturan Türk Amerikan Giresun Örgütü'nün başkanı olarak görev yapıyor.

Paterson'un eski Belediye Başkanı Jane Williams-Warren'ın bir dönem yardımcılığını da yapan Bayram, ABD'de yerel siyasette yer alan Türk toplumunun ender üyeleri arasında bulunuyor.


ABD Kongresi haberleri Türk haberleri ödül haberleri

İlgili Haberler

ABD'de hayvanat bahçesindeki bir timsahın midesinden 70 adet madeni para çıkarıldı

ABD'de hayvanat bahçesindeki bir timsahın midesinden 70 adet madeni para çıkarıldı
Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov, İspanya'da öldürüldü

Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov, İspanya'da öldürüldü
Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu çözüldü
İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!

İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!
ATO Başkanı Baran'dan kredi kartı çağrısı

ATO Başkanı Baran'dan kredi kartı çağrısı
Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş’ın sözleşmesini feshettiği genç oyuncu Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli?

Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş’ın sözleşmesini feshettiği genç oyuncu Emirhan Delibaş kaç yaşında, nereli?
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
‘Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı!

‘Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı!
Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'

Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda