ABD'de İsrail eleştirisi: 'Zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi'
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirerek, "AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, “ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt” dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken, BD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail lobisini eleştirdi.
Ocasio-Cortez, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’ni (AIPAC) hedef alarak, "AIPAC'ın siyasi sistemimizde ne kadar zehirli bir varlık olduğunu anlamamızın zamanı geldi. ABD seçimlerini devirmeye çalışan adayları aktif olarak destekliyorlar ve insan haklarını savunan Kongre üyelerine karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Yeter" dedi.
AIPAC’ın ABD demokrasisinin dostu olmadığını belirten Ocasio-Cortez, “Onlar aynı zamanda Kongre'deki en ırkçı ve bağnaz PAC'lardan (Siyasal Eylem Komitesi) biri ve orantısız bir şekilde siyahi üyeleri hedef alıyorlar. Onlar ABD demokrasisini istikrarsızlaştıran aşırılıkçı bir örgüt” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı
- Gazeteciler hakkında karar
- Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar!
- 'Böyle bir yarışta...'
- Sigaraya kasım zammı
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kızından İnan Kıraç'a sitem
- Her emekli ocakta zam alamayabilir!