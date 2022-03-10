ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Mart ile biten haftada 227 bine çıkarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 5 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 227 bine yükseldi.
Beklenenden fazla artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 217 bin olması öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 215 binden 216 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 500 artarak 231 bin 250 oldu.
Süregelen işsizlik başvuruları da 26 Şubat ile biten haftada 25 bin artarak 1 milyon 494 bin seviyesinde gerçekleşti.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan artışa rağmen sıkı iş gücü piyasası nedeniyle başvuruların düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.
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