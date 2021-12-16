ABD'de JFK suikastından 58 yıl sonra 1500 belge yayımlandı

ABD'de 1963'teki Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilgili gizli belgelerden yaklaşık 1500'ü daha Başkan Joe Biden'ın talimatıyla yayımlandı. Ancak bu, gizli tutulan 15 binden fazla belgenin yüzde 10'undan daha azına denk geliyor. Yayımlanan belgelerin soru işaretlerini aydınlatmayacak şekilde seçildiği eleştirileri yöneltiliyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 13:04
ABD'de JFK suikastından 58 yıl sonra 1500 belge yayımlandı
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Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Ulusal Arşivler'in serbest bıraktığı belgeler, 22 Kasım 1963 tarihli JFK suikastıyla ilgili 2017'den beri ikinci büyük toplu yayın oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklanan belgelere dahil olan 73 sayfalık bir CIA raporu, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda CIA yetkilisinin suikastın tek faili olarak sunulan Lee Harvey Oswald'ın tek fail olduğuna ikna olmadığını ortaya koyuyor. Tarih içermeyen raporda, "Lee Harvey Oswald hakkındaki dosyanın incelenmesinden, teşkilat ve özellikle Mexico City ve Miami'deki saha istasyonlarının Oswald'ın tek başına hareket etmemiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmedikleri ortaya çıkıyor" deniliyor.

Lee Harvey Oswald'ı izleyen CIA'in teknik gözetleme operasyonunun suikasttan önceki haftalarda tuttuğu notlar da belgelerde yer alıyor. Bunlardan Oswald'ın suikast öncesinde Meksika'nın başkentine gidip bu ülkelere girişi vizesi almak için Sovyet Büyükelçiliği ve Küba Büyükelçiliğini ziyaret ettiği anlaşılıyor.

“From a review of the [CIA's] file on Lee Harvey Oswald, it becomes apparent that the agency and its field stations, particularly in Mexico City and Miami, were not unmindful of the possibility that Oswald did not act alone." https://t.co/sHJa1Fe5vo

— Bryan Bender (@BryanDBender) December 16, 2021
Komünizm hayranlığından ötürü Ekim 1959-Haziran1962 arası Sovyetler Birliği'nde yaşamış Oswald'ın 1 Ekim 1963'te Meksiko'daki Sovyet Büyükelçiliği ile yaptığı ve CIA'in gizlice dinlediği bir telefon görüşmesine ilişkin notlar da belgeler arasında. CIA raporuna göre teşkilat bu telefon görüşmesi yoluyla Oswald'ın 26 Eylül'de Meksiko'daki Sovyet Büyükelçiliği'ne gittiğini ve burada Konsolos Valery Vladimiroviç Kostikov ile bir araya geldiğini öğrenmiş. CIA raporunda, Kostikov'dan, 'Sovyet istihbaratının sabotaj ve suikasttan sorumlu bir koluyla bağlantılı teşhis edilmiş bir KGB subayı' diye söz ediliyor.

The National Archives and Records Administration released 1,500 secret documents related to John F. Kennedy’s assassination Wednesday. Here are some of the juiciest bits from the once-hidden cables: https://t.co/upJ2zAurR3

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 15, 2021
CIA raporuna göre Oswald 1 Ekim 1963'teki telefon görüşmesinde kendi kimliğini belirterek Sovyet Büyükelçiliği'ndeki bir korumayla konuşup 'Konsolos'un Washington'a gönderildiğini söylediği telgrafla ilgili yeni bir şey olup olmadığını' sordu. Koruma, kontrol edip Oswald'a 'talebin gönderildiğini ancak yeni bir yanıt alınmadığını' söyledi.

US releases 1,500 documents about investigation into JFK assassination https://t.co/5qswTg2kKM

— The Guardian (@guardian) December 15, 2021
Raporu yazan CIA yetkilisi de Oswald'ın KGB casusu olsaydı Sovyet Büyükelçiliği'nde boy göstereceğinden şüphelerini ifade etti:

"Elbette, hassas bir görevde olan bir KGB ajanının bir Sovyet Büyükelçiliği ile bu kadar açık bir teması olması olağan değildir. Ancak elde ettiğimiz çok gizli Sovyet istihbarat belgelerinde betimlenen askeri istihbarat doktrinine göre çok önemli ajanlarla oradaki varlıklarına bir kılıf uydurularak resmi tesislerde görüşülebilir."

Ludicrous conspiracies are what happen when you're not transparent. Want to de-fang QAnon? Release the files on a host of items, United States. Stop trying to protect your reputation.
...
Opinion | What’s Missing From the New JFK Document Release https://t.co/eDFyY0NpqJ

— Hon. Louis Molnár T.O. ???? (@limolnar) December 15, 2021
ABD'li siyasi haber sitesi Politico'ya göre, daha önce bazı bölümleri karartılarak kamuya açık hale getirilmiş dosyaları tamamen açıklanmalarının ardından inceleyen uzmanlar, herhangi bir önemli yeni bilgi veya ipucu ortaya çıkarmadığı yönünde görüş bildirdi.

Politico, yeni yayımlananların, Ulusal Arşivler'in tam olarak yayımlamadığı 15 binden fazla belgenin yüzde 10'undan daha azına denk geldiğine dikkat çekti.


"Bazı materyaller, bilgilerin yayınlanmasının neden yaklaşık 60 yıl sürdüğü sorusunu gündeme getiriyor ve daha kamuya açıklanması gereken binlercesi dahil olmak üzere, hükümetin dosyaları ele alış biçimi hakkında yeni eleştirilere yol açıyor" diye yazan Politico ekledi:

"Biden binlerce ilave dosyanın tam olarak ifşa edilmesini en az bir yıl daha erteledi, eğer istihbarat servisleri kendisini veya haleflerini ulusal güvenliği korumak için gizli tutulması gerektiğine ikna edebilirse, bu, süresiz erteleme olur."

Politico, bu tutum karşısında ister istemez "Neden?" sorusunun sorulduğunu belirtti.

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