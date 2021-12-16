ABD'de JFK suikastından 58 yıl sonra 1500 belge yayımlandı
ABD'de 1963'teki Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilgili gizli belgelerden yaklaşık 1500'ü daha Başkan Joe Biden'ın talimatıyla yayımlandı. Ancak bu, gizli tutulan 15 binden fazla belgenin yüzde 10'undan daha azına denk geliyor. Yayımlanan belgelerin soru işaretlerini aydınlatmayacak şekilde seçildiği eleştirileri yöneltiliyor.
Komünizm hayranlığından ötürü Ekim 1959-Haziran1962 arası Sovyetler Birliği'nde yaşamış Oswald'ın 1 Ekim 1963'te Meksiko'daki Sovyet Büyükelçiliği ile yaptığı ve CIA'in gizlice dinlediği bir telefon görüşmesine ilişkin notlar da belgeler arasında. CIA raporuna göre teşkilat bu telefon görüşmesi yoluyla Oswald'ın 26 Eylül'de Meksiko'daki Sovyet Büyükelçiliği'ne gittiğini ve burada Konsolos Valery Vladimiroviç Kostikov ile bir araya geldiğini öğrenmiş. CIA raporunda, Kostikov'dan, 'Sovyet istihbaratının sabotaj ve suikasttan sorumlu bir koluyla bağlantılı teşhis edilmiş bir KGB subayı' diye söz ediliyor.
“From a review of the [CIA's] file on Lee Harvey Oswald, it becomes apparent that the agency and its field stations, particularly in Mexico City and Miami, were not unmindful of the possibility that Oswald did not act alone." https://t.co/sHJa1Fe5vo— Bryan Bender (@BryanDBender) December 16, 2021
The National Archives and Records Administration released 1,500 secret documents related to John F. Kennedy’s assassination Wednesday. Here are some of the juiciest bits from the once-hidden cables: https://t.co/upJ2zAurR3— The Daily Beast (@thedailybeast) December 15, 2021
Raporu yazan CIA yetkilisi de Oswald'ın KGB casusu olsaydı Sovyet Büyükelçiliği'nde boy göstereceğinden şüphelerini ifade etti:
US releases 1,500 documents about investigation into JFK assassination https://t.co/5qswTg2kKM— The Guardian (@guardian) December 15, 2021
ABD'li siyasi haber sitesi Politico'ya göre, daha önce bazı bölümleri karartılarak kamuya açık hale getirilmiş dosyaları tamamen açıklanmalarının ardından inceleyen uzmanlar, herhangi bir önemli yeni bilgi veya ipucu ortaya çıkarmadığı yönünde görüş bildirdi.
Ludicrous conspiracies are what happen when you're not transparent. Want to de-fang QAnon? Release the files on a host of items, United States. Stop trying to protect your reputation.— Hon. Louis Molnár T.O. ???? (@limolnar) December 15, 2021
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Opinion | What’s Missing From the New JFK Document Release https://t.co/eDFyY0NpqJ
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