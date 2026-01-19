Murat Emir'den yeni 'Ekol TV' açıklaması: 'Herkes biliyor, devlet biliyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP PM Üyesi Ozan Bingöl ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin Türkiye'de Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nın açıklandığı toplantıda Murat Emir, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin Türkiye’nin en acil sorunlarından biri haline geldiğini vurguladı. Siyasi iktidarın bu alanı görmezden geldiğini söyleyen Emir, "Kumar ve bahis yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını ilgilendiren ağır bir halk sağlığı ve güvenlik sorunudur" dedi.

"HERKESİN CEBİNDE BİR SANAL CASİNO BULUNUYOR"

Kumar ve bahis oynama yaşının 10'lu yaşlara kadar düştüğünü ifade eden Emir, çocukların cep telefonları üzerinden yasal ya da yasa dışı siteler aracılığıyla kumara erişebildiğini kaydetti.

Emir, "Herkesin cebinde bir cep telefonu var ve adeta herkesin cebinde bir sanal casino mevcut" diye konuştu. İktidarın kumarla mücadele etmek yerine bu alanı bir vergi gelir kapısı olarak gördüğünü belirten Emir, Spor Toto verilerine dikkat çekti.

Emir, Spor Toto'nun 2023 yılında 17 milyon dolar olan yıllık cirosunun 2024'te 17,7 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, bu artışın devletin kumara yaklaşımını açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

"YASAL DİYE TANIMLADIKLARI KUMAR, YASA DIŞI KUMARIN GİRİŞ KAPISI"

Devletin bir yandan kumar ve bahsi "yasal" olarak tanımlayıp izin verdiğini, ihale yaptığını ve vergi aldığını; diğer yandan bazı faaliyetleri yasa dışı ilan ettiğini dile getiren Emir, yasal kumarın da en az yasa dışı kumar kadar tehlikeli olduğunu ifade etti.

Emir, kumarın gençleri intihara sürükleyen, aileleri dağıtan ve toplumsal çöküşe yol açan bir olgu haline geldiğini vurguladı. Yasal kumarın, yasa dışı kumarın "giriş kapısı" olduğunu öne süren Emir, Milli Piyango gibi devlet denetimindeki platformlarda dahi yasa dışı oyunlara yönlendirme yapıldığını kaydetti. Emir, bu durumun sanal bahis ağlarının birbirine entegre çalıştığını gösterdiğini söyledi.

Kara para ve yasa dışı bahis ilişkisine de değinen Emir, devletin bu alanda etkili bir mücadele yürütmediğini savundu. Emir, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi iktidar, kumarla, sanal bahisle asla mücadele etmemektedir, izin vermektedir. Rahatsız olmamaktadır. Bir yönüyle yandaşı zengin etmektedir. O kara parayla, milyar dolarlarla, onların sahipleriyle içli dışlıdır" diye konuştu.

"BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK ORAYI ZİYARET EDİYOR"

Murat Emir, şunları kaydetti:

"Veysel Şahin bir bahis baronu, kara para baronu. Herkes biliyor. Bu her türlü işlemi yapıyor. Ekol TV'yi kuruyor. Ekol TV'de para aklıyorlar, para transfer ediyorlar, olmadık harcamalar varmış gibi gösteriyorlar. Bunu herkes biliyor, MASAK biliyor, devlet biliyor, seyrediyorlar. Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, yurt dışına kaçırılıyor. Veysel Şahin yurt dışına kaçırılıyor. Bakıyorsunuz ona yasal koruma olsun diye Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i bir süre süreliğine yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Bakıyorsunuz tam operasyon yapılacağı gün Arif Çetin oradan ayrılıyor. Bakıyorsunuz Başsavcı Akın Gürlek orayı ziyaret ediyor. Yani birilerine arkanızdayız rahat olun mesajı veriyor. Böyle bir ülkede böylesine çarpıklığın seyredildiği hiçbir müdahale yapılmadığı bir düzeyde sanal kumarla, bahisle, yasa dışı bahisle mücadele ettiğini kim söyleyebilir? Artık bıçak kemiğe dayanmıştır."

"Gençlerin cebinde birer casino bulunmasının kabul edilemez olduğunu" vurgulayan Emir, mobil uygulamalar üzerinden kumarın yaygınlaştırılmasının Türkiye’nin taşıyamayacağı bir tablo yarattığını ifade etti. Emir, bu nedenle CHP olarak kumar ve yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, topyekün ve bütüncül bir mücadele yürütülmediği sürece toplumun bu bataklıktan kurtarılamayacağını dile getirdi.

CHP PM Üyesi Ozan Bingöl de hazırlanan eylem planına ilişkin bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şans oyunları, yasa dışı bahis ve kumar konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Bingöl, hazırlanan eylem planının üç temel strateji üzerine kurulduğunu belirtti.

Eylem planının kumar arzına neden olan unsurların azaltılması, kumara olan talebin düşürülmesi ve kumar bağımlılığının yol açtığı bireysel, toplumsal ve ekonomik zararların en aza indirilmesini hedeflediğini anlatan Bingöl, planın, tüm paydaşların katılımını öngören bütüncül bir yaklaşım içerdiğini kaydetti.

BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ÖNERİSİ

CHP'nin ilk önerilerinden birinin, kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahsin nedenleri ile sonuçlarının araştırılması amacıyla TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması olduğunu ifade eden Bingöl, kumarın yasal tanımının genişletilmesi ve yasal kumar reklamlarına sınırlamalar getirilmesinin de öneriler arasında yer aldığını söyledi.

"Sorumlu oyun oynatma ilkesinin tavizsiz biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini” vurgulayan Bingöl, dağınık halde bulunan kumar mevzuatının tek bir kanun altında toplanmasını ve "kumar düzenleme ve denetleme kurumu"nun oluşturulmasını önerdiklerini kaydetti.

"MASAK UZMANLIĞI KADROSUNUN YENİDEN İHDAS EDİLSİN"

Yasa dışı bahisle mücadelede finansal akışın kesilmesinin önemine dikkat çeken Bingöl, kurumlar arası etkin iş birliği sağlanması, konuya özgü çalışma grupları kurulması ve MASAK'ın kumarla mücadele kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Bingöl, MASAK uzmanlığı kadrosunun yeniden ihdas edilmesinin de bu kapsamda değerlendirildiğini belirtti.

Kumar oyunlarının hazine için bir gelir kapısı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bingöl, bağımlı bireyler ve aileleri için destek birimlerinin artırılması ve bu birimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesinin eylem planında yer aldığını aktardı.

"KUMAR ULUSAL BİR GÜVENLİK SORUNUDUR"

Konuşmasında kumarın geldiği noktaya dikkat çeken Bingöl, "Bir neslin kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olduğumuz bu süreçte kumarla mücadele artık memleket üstü, siyaset üstü bir mesele haline gelmiştir. Geldiğimiz noktada kumar ulusal bir güvenlik sorunudur" dedi.

Devletin temel görevinin kumarı normalleştirerek gelir elde etmek olmadığını vurgulayan Bingöl, gençlerin ve toplumun geleceğinin bağımlılık sarmalından kurtarılması gerektiğini söyledi. Bingöl, hazırlanan eylem planının "oynatma değil, koruma" odaklı bir yaklaşımı esas aldığını ifade ederek, planın kumarla mücadelede topyekün bir toplumsal seferberliğin başlangıcı niteliğinde olduğunu kaydetti.