ABD'de Juul marka elektronik sigaralar raflardan toplatılacak

23 Haziran 2022 Perşembe, 18:11

Wall Street Journal, Gıda ve İlaç Dairesi'nin, tanınmış elektronik sigara markalarından Juul Labs'e ait e-sigaraları raflardan indirmeye yönelik emir yayımlamaya hazırlandığını duyurdu.

Juul, geçmişte milletvekilleri, eyalet başsavcıları ve müfettişler tarafından, gençleri nikotine özendirmesi sebebi ile çok sıkı incelemere tabi tutulmuştu. Bu baskı üzerine şirket, 2019 yılında bazı aromalarının ABD'deki satışını durdurmuştu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YOK

Reuters'ta yer alan habere göre Juuls yetkilileri, Gıda ve İlaç Dairesinin kararı üzerine yorum yapmayı reddetti. Cowen analisti Vivien Azer "Bu, piyasa için süphesiz bir sürpriz. Juul'un karara itiraz etmesini ve bir yıl veya daha fazla sürebilecek bu itiraz süreci sayesinde piyasada daha fazla kalmasını beklerdik" dedi.

Reuter'ın ekim ayında yayınladığı bir habere göre, Gıda ve İlaç Dairesi Juul'un rakibi British American Tobacco'nun, kendilerinden izin alan ilk elektronik sigara ürünü olan, Vuse Solo elektronik sigaralarını ve tütün aromalı kapsüllerini piyasaya sürmelerine izin verdi.

11.2 MİLYAR DOLAR ZARAR

Raporun ardından, elektrik sigara ürünleri hisselerinin %35'ini elinde tutan tütün devi Altria Group, %8.5 hisse kaybetti.

Bir zamanlar hızla büyüyen elektronik sigara üzerindeki baskı, piyasayı alt üst etmesi üzerine, Altria'nın, Juul üzerine 2018'de 12.8 milyar dolar ödeyerek yaptığı yatırımın tahmini rayiç bedeli Mart sonu itibariyle sadece 1.6 milyar dolardı.

Panmure Gordon analisti Rae Maile, "Juul'a yatırım yapmak her zaman bir hataydı..." dedi.

Habere göre Gıda ve İlaç Dairesi, başvuruları incelerken, elektronik sigaraların sigarayı bırakmakta yardımcı olup olmadığını göz önünde bulundurdu.