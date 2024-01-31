ABD'de kan donduran cinayet: 'Göçmenlere izin verdi' diyerek babasının kafasını kesti!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:31

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:31

Amerika Birleşik Devletleri, dünya genelinde infial yaratan sıra dışı bir cinayete sahne oldu.

Biden hükümetini, "ABD'yi yok ettiğini söylediği göçmenlerin ülkeye girişini teşvik etmekle" suçlayan 32 yaşındaki Justin Mohn, federal hükümet çalışanı olduğunu söylediği babası Michael'ın kafasını keserek bir alışveriş poşetinin içine koydu.

KESİK BAŞ İLE VİDEO ÇEKTİ

Cinayetin ardından, babasının kesik başı ile bir video çeken Mohn, 14 dakikalık konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gördüğünüz, 20 yılı aşkın bir süredir federal hükümete çalışan ve babam olan Mike Mohn'un kafası. O şimdi ülkesine ihanet eden biri olarak sonsuza kadar cehennemde kalacak..."

Mohn konuşmasında ayrıca, aralarında FBI Direktörü Christopher Wray, Adalet Bakanı Merrick Garland ve eski Adalet Bakanı Bill Barr'ın da bulunduğu üst düzey yetkilileri öldürebilecek kişilere 1 milyon dolar ödül vereceğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER 6 SAAT YAYINDA KALDI

Söz konusu video, "sosyal medya platformunun kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle yayından kaldırılmadan önce altı saat boyunca yayında kaldı ve milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

Polis, videoyla ilgili ihbar aldıktan sonra hızla ilgili kişiyi tespit ettiklerini ve yerel saat ile 19.00'da Justin Mohn'un evine ulaştıklarını, Michael Mohn'un başsız cesedini ise banyoda bulduklarını aktardı. Katilin; 68 yaşındaki babası Michael, 63 yaşındaki annesi Denice, 35 yaşındaki erkek kardeşi Zachary ve 38 yaşındaki kız kardeşi Stephanie ile birlikte yaşadığı bildirildi.

JUSTIN MOHN KİMDİR?

Justin Mohn, Pensilvanya'nın Levittown kentinde ikamet eden 32 yaşındaki bir ABD vatandaşıdır ve "babasına yönelik işlediği kan donduran cinayet" ile gündeme gelmiştir.

Kaldırılmadan önceki birkaç saat boyunca sosyal paylaşım sitesinde kalan videoda Mohn, federal hükümeti ve Biden yönetimini çeşitli konularda suçlamakta; "uyanmış çeteler", "göçmenler" ve "küreselciler ile komünistler" olarak adlandırdığı kişilere karşı aşırı görüşler ifade etmektedir.

Justin Mohn'un geçmişi ile motivasyonlarına ilişkin ayrıntılar sınırlı olmakla birlikte, YouTube videosundaki eylemleri ve ifadeleri uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir.

Öte yandan, Mohn'un babasının federal hükümete çalıştığı yönündeki iddiaların doğruluğu da sorgulanmakta ve bu trajik olayı çevreleyen olaya dair belirsizlikler sürmektedir.