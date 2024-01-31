Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:25

Almanya merkezli BASF adlı kimya şirketinin kurucusu Friedrich Engelhorn'un büyük torunu, Avusturyalı milyoner Marlene Engelhorn, büyükannesi Traudl Engelhorn-Vechiatto'dan miras kalan 25 milyon avroyu dağıtmaya karar verdi.

Fakat kendisi değil, seçtiği 50 kişi dev serveti dağıtacak.

KOMİSYON KURDU

Engelhorn'a kalan mirasın büyüklüğü, torununu da şaşırtmış olacak ki, serveti dağıtmanın 'en doğru karar' olduğuna karar verdi.

Tabii ki asıl gerekçe bu değil...

"Hiçbir şey yapmadan bana bir servet, dolayısıyla bir güç mirası kaldı ve devlet bundan vergi bile istemiyor" diyen torun Engelhorn, hakkı olduğunu düşünmediği servetin dağıtımı için, 'Yeniden Dağıtım İçin İyilik Konseyi'ni kurdu.

Konsey bugünlerde, servetten pay almaya layık olduğunu kanıtlayacak kişileri aramakta.

KONSEY ÜYELERİNİN MAAŞI

Bu hafta başında, Konsey'e başvuranlar arasından 10 bin kişi rastgele seçildi ve aralarından 50 kişi de elemeyle seçildi.

Finale kalan 50 kişiden, mirasın nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin görüşlerini açıklayan bir yazı istendi.

Mirası dağıtmak için seçilen bu kişiler, katıldıkları her hafta sonu için bin 200 Avro (yaklaşık 40 bin TL) alacak. İhtiyaç duyanlara çocuk bakımı ve tercümanlık hizmetleri de sağlanacak.

Mirasın büyük varisi Engelhorn, seçilen 50 kişi arasındaki tartışmaların 'demokrasiye hizmet edeceğine' inanıyor.

"VETO HAKKIM YOK..."

Sistemin nasıl çalışacağını anlatan Engelhorn, "Benim veto hakkım yok. Varlığımı bu 50 kişinin emrine amade ediyorum ve onlara güveniyorum" dedi.

Engelhorn, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer işlerini yapamaz ve serveti dağıtamazlarsa, o zaman servetimi kendim bağışlamak zorunda kalırım. Pek çok insan tam zamanlı bir işte çalışarak iki yakasını bir araya getirmekte zorlanıyor ve çalışarak kazandıkları her avro için vergi ödüyor. Ben bunu siyasetin başarısızlığı olarak görüyorum ve eğer siyaset başarısız olursa, o zaman vatandaşlar bununla kendileri uğraşmak zorunda kalır..."

KİM BU ENGELHORN'LAR?

Engelhorn ailesi, Alman kimya şirketi BASF'ın büyük hisserdarları olarak, şirketi kuran Friedrich Engelhorn'un soyundan geliyor. Marlene Engelhorn ise en önemli Engelhorn mirasçılar arasında.

İşte, Avrupa sanayi tarihinin önde gelen girişimcilerinden biri olan Engelhorn ailesi ve BASF şirketi hakkında bazı önemli bilgiler:

ENGELHORN AİLESİ

Engelhorn ailesi, 19. yüzyılda Almanya'nın Mannheim şehrinde öne çıkmış bir ailedir. Bu aile, özellikle kimya sanayiine önemli katkılarda bulunmuştur.

Engelhorn ailesinin en önemli katkısı, dünyanın en büyük kimyasal şirketlerinden biri olan BASF'ın (Badische Anilin und Soda Fabrik) kuruluşuna ve gelişimine yaptıkları katkılardır.

Ailenin en tanınmış üyesi Friedrich Engelhorn'dur. Friedrich Engelhorn, BASF'in 1865 yılında kurulmasında önemli bir rol oynamış ve şirketin ilk yıllarında liderlik yapmıştır.

BASF ŞİRKETİ

BASF, 1865 yılında Friedrich Engelhorn tarafından Mannheim'da kurulmuştur. Başlangıçta boya maddelerinin üretimine odaklanan şirket, zamanla dünya çapında kimyasal ürünlerin lider üreticilerinden biri haline gelmiştir.

BASF, tarımdan sağlık sektörüne, endüstriyel çözümlerden inşaat malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunar; dünya genelinde çok sayıda tesis ve ofise sahiptir ve küresel ekonomiye önemli katkılarda bulunmaktadır.

Engelhorn ailesi ve BASF, sanayi devriminin gelişimine katkıda bulunan önemli figürler olarak Avrupa tarihindeki yerlerini korumaktadır.