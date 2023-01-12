LeMan sahte kanser ilaçlarını kapağına taşıdı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 23:35

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 23:36

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in 'sahte kanser ilacı' skandalını ortaya çıkardığı haberler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada da durum kabul edilerek "SGK tarafından orijinal olarak tespit edilen ilaçların soruşturma gereği kolluk kuvvetleri gözetiminde yeni alınan numunelerin ise sahte olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan da bu haftaki kapağına, sahte kanser ilaçları konusunu taşıdı.

Derginin kapak yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Murat Ağırel günlerdir Cumhuriyet'teki köşesinde sahte ilaç tezgahını gündemde tutmasına rağmen henüz konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ve SGK'dan 'sağlıklı' bir açıklama yapılmadı. Ne DSÖ'nün sahte ilaçlar için yaptığı 'acil global uyarı' çağrısı, ne Türkiye'den satın aldığı sahte ilaçların analizini yapan İsviçre ilaç firmasının Türk makamlarına bildirdiği rapor, hastaların umudunu sömüren, insan sağlığı ile oynayan ilaç kalpazanlarının hevesini kaçırmış değil. Bilin bakalım niye; çünkü sahnede eski AKP milletvekilleri var!"

Derginin bu haftaki kapağı şöyle: