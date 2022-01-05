ABD’de kapanan yolda sürücüler 15 saat mahsur kaldı
ABD’nin Virginia eyaletinde 6 çekici römorkörün kaza yapmasının ardından sürücüler kapanan yolda 15 saat mahsur kaldı.
ABD’nin Virginia eyaletinde Interstate I-95 karayolunda dün 6 çekici römorkörün kaza yapmasının ardından bölgede şiddetli kar yağışının da etkisiyle yollar kapandı ve sürücüler araçlarında 15 saat mahsur kaldı.
I-95 karayolunu kullanan sürücüler, yolların her iki yöne de kapanmasının ardından saatlerce araçlarında mahsur kaldı.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlayan sürücüler, yakıt ve yiyeceklerinin bitmesinden duydukları endişeleri dile getirdi.
Yolda mahsur kalan kamyon şoförü Emily Clementson, "Hiç böyle bir şey görmedim. Yolda mahsur kalan sürücüler kamyon şoförlerine yiyecekleri ve suları olup olmadığını sordular" dedi.
Yetkililer, kapanan yolların açılması için diğer eyaletlerden de acil yardım gönderdiklerini açıklarken 6 römorkörün karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.
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