ABD'de kasırganın vurduğu mum fabrikasının işçileri işverene dava açtı
ABD'de çıkan kasırga sebebiyle yıkılan mum fabrikası işçileri, işverene dava açtı.
ABD'de geçen hafta kasırganın vurduğu Kentucky eyaletinin Mayfield şehrinde, kasırganın yerle bir ettiği bir mum fabrikasının işçileri, eyalet mahkemesinde işverene karşı dava açtı.
İşçiler, kasırga sırasında kendilerinin içeride kalmaya zorlandıklarını, aksi takdirde işten atılacaklarının söylendiğini iddia etti.
ŞİRKET SÖZCÜSÜ İDDİAYI YALANLADI
Yerel basında çıkan haberlere göre, toplu dava ile aynı zamanda şirketin, devlet güvenlik düzenlemelerini ihlal ederek tehlikesiz bir iş yeri sağlamamakla suçlandığı ve bu sebeple işçilerin maddi tazminat talep ettiği öğrenildi.
Şirketten bir sözcü, fabrikayı işleten şirketin, kasırganın vurduğu gece çalışan şeflerle konuştuğunu ancak herhangi bir çalışana fabrikadan ayrılırlarsa kovulacaklarını söylemediklerini ifade etti.
SEKİZ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kentucky Valisi Andy Beshear bu hafta başında yaptığı açıklamada, kasırga bölgeyi vurmadan önce hükümetin, mum fabrikasında neler yaşandığını araştıracağına söz verdi.
Şirket sözcüsü, geçen cuma gecesi kasırga fabrikayı vurduğunda içeride 110 işçi bulunduğunu ve sekiz işçinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
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