ABD’de Kongre çalışanları isyan etti: Sessiz kalmaya tahammülümüz yok
ABD’de 100’den fazla Kongre çalışanı düzenledikleri protestoda, Gazze’de ateşkes yapılması çağrısında bulunarak, "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, dünyanın dört bir yanından İsrail’in düzenlediği saldırılara yönelik tepkiler her geçen gün artıyor.
ABD’nin başkenti Washington DC’de 100’den fazla Kongre çalışanı Kongre Binası önünde bir araya gelerek, Gazze’de ateşkes yapılması çağrısında bulundu.
Göstericiler, "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" ifadelerini kullanarak, "Seçmenlerimiz ateşkes için yalvarıyor ve biz de onların çağrılarına cevap veren çalışanlarız. Capitol Hill’deki patronlarımızın çoğu temsil ettikleri insanları dinlemiyor. Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes çağrısı yapmalarını, tüm rehineleri serbest bırakmalarını ve derhal gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz" dedi.
“Ateşkes şimdi” yazılı pankart açan Kongre çalışanları, çatışmalarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak, Kongre binasının merdivenlerine ve önüne gül ve karanfil bıraktı.
Data for Progress tarafından 20 Ekim’de yayınlanan bir ankete göre, ABD’li seçmenlerin yüzde 66’sı ABD Başkanı Joe Biden’ın ateşkes çağrısı yapmasını istiyor. Ankete göre ayrıca, Demokratların yüzde 80’i bu çağrıyı destekliyor.
ABD Temsilciler Meclisi’nde az sayıda temsilci ateşkes çağrısında bulunurken, “insani duraklamalara” destek daha yüksek. Dick Durban geçen hafta insani ateşkes çağrısında bulunan ilk ABD Senatörü olarak kayıtlara geçti.
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