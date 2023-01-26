ABD'de köpek sahibini tüfekle vurdu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:57

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:57

ABD'nin Kansas eyaletinde köpeği ile birlikte avlanmak isteyen 30 yaşındaki Joseph Austin Smith, görenleri hayrete düşüren bir olayda yaşamını yitirdi.

Kamyonetin ön koltuğunda ölü olarak bulunan Smith'in, köpeği tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Yaşanan olayda polis, 30 yaşındaki Joseph Austin Smith'in kamyonetinde arkadan vurulduğunu, arka koltukta ise bir tüfek ve bir köpek olduğunu gördü.

People dergisinin haberine göre, yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Polis, "köpek arka koltuktaki 'tüfeğin üzerine bastığında' kurban, aracının ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Kurşun Smith'e isabet etti ve Smith olay yerinde 'aldığı yaralar nedeniyle' hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.