ABD’de koronavirüs aşısı zorunlulukları yasaklandı
ABD’nin Teksas eyaletinde koronavirüs aşı zorunluluğunu kaldıran kararname imzalandı.
ABD’nin Teksas eyaletinde Vali Greg Abbott, bütün koronavirüs aşısı zorunlulukların kaldıran bir kararnameye imza attı. Texas’ta hiçbir kurum, özel şirket çalışanlarından ya da müşterilerinden Covid-19 aşısı yaptırmalarını bekleyemeyecek.
Texas Tribune’de yer alan habere göre, kararı duyuran Vali Greg Abbott “Covid-19 aşısı güvenli, etkili ve virüse karşı en güçlü savunmamız ancak her zaman gönüllülük esasına dayanmalı ve asla zora olmamalı” yazan bir tweet attı.
Sputnik’in haberine göre Abbott, daha önce özel işletmelerin çalışanları için koronavirüs aşısını zorunlu tutmasının önünü açmıştı.
Eyalette hükûmet kurumlarında aşı zorunluluğu başka bir kararnameyle engellenmiş, bu karara karşı dava açılmıştı. Eyaletin yasama organı, işletmelerin müşterilerden aşı belgesi talep etmesini de yasaklamıştı.
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