ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 854 bini geçti
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 346 artışla 854 bin 76'ya çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 142 bin 93 artarak 67 milyon 598 bin 609 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 2 bin 346 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 854 bin 76'ya çıktı.
California, 7 milyon 216 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 623 bin vakayla Texas ve 5 milyon 153 bini aşkın vakayla Florida izledi. California can kaybında da 78 bin 3 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 77 bin 362, Florida'da 62 bin 504 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,9'una en az bir doz, yüzde 67'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 41,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 249 milyondan fazla kişiye ilk doz, 209 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 81 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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