ABD'de Küba Büyükelçiliği'ne molotof kokteyliyle saldırı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:25

ABD'deki Küba Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Küba gazetesi Granma'nın haberine göre 24 Eylül gecesinde yaşanan olayda bir kişi, büyükelçiliğe iki molotof kokteyli attı.

Saldırıda Küba diplomatik personelinden yaralanan olmadı.

Daha önce 2020 yılında da Washington'daki Küba Büyükelçiliği binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Üç yıl önceki olayda binaya tüfekle ateş açılmıştı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez Parrilla ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "terörizm" olarak nitelendirdi.

Parilla, "ABD'deki Küba Büyükelçiliği, iki molotofkokteyli atan bir kişinin terör saldırısının hedefi oldu. Personel zarar görmedi. Küba karşıtı gruplar, cezasızlıktan keyif aldıklarını hissettiklerinde terörizme başvuruyorlar. Bu Küba yetkililerinin, ABD yetkililerini defalarca uyardığı bir konu" diyerek düşüncelerini paylaştı.



Beyaz Saray'ın yaklaşık 2 mil kuzeyinde bulunan büyükelçiliği saldıran kişinin kimliği henüz belirlenmedi.



ABD'DEN KINAMA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Küba'nın Washington Büyükelçilik binasına gerçekleştirilen molotofkokteylli saldırıyı kınadı.



Sullivan, "Diplomatik tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez. Uygun ve zamanında bir soruşturma yapılmasını sağlamak ve desteğimizi sunmak için Küba Büyükelçiliği yetkilileri ve kolluk kuvvetleri yetkilileriyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.



Washington D.C'de Adams Morgan semtinde bulunan Küba Büyükelçiliği, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın 2015 yılında faaliyetlerine yeniden başlamasıyla ülkelerin diplomatik ilişkileri yeniden başlamıştı.

ABD ve Küba 2015'ten bu yana resmi bağlarını sürdürse de, Küba'ya yönelik ABD'nin uyguladığı ticari ambargo devam ediyor ve başkanlığı kimin elinde tuttuğuna bağlı olarak ikili ilişkiler dalgalanıyor.

