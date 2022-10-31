ABD'de Malcolm X cinayetinden aklananlara rekor tazminat

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:52

ABD'nin New York kentinde 1965 yılında Malcolm X'in cinayetinden aklanan Muhammed Aziz ve Halil İslam'a toplamda 36 milyon dolar ödeyecek.

New York kent mahkemesi, 1985'te tahliye olan Aziz'e ve 1987'de tahliye olan İslam'a 26 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmesinin ardından 10 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti.

Aziz ve İslam'ın avukatı David Shanies, anlaşmayı doğruladı.

Muhammed Aziz, Halil İslam ve Mucahid Abdul Halim, 1966 yılında, öldürülen Malcolm X'in cinayet zanlısı oldukları gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptrıldı.

Mücahid Abdul Halim, Malcolm X'i vurduğunu kabul etti ancak ne Aziz'in ne de İslam'ın olaya karışmadığını söyledi ancak itirafı Aziz ve İslam için yararlı olmadı.

Manhattan mahkemesi geçtiğimiz yıl, 2009 yılında ölen Halil İslam'ın ve 84 yaşındaki Muhammed Aziz'in şartlı tahliyesine karar verdi.

Toplamda 36 milyon dolar tutan tazminat, Aziz ve İslam arasında paylaştırılacak.