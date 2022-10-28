Polonya, Rusya'ya karşı harekete geçti: Savaş tazminatı istiyoruz
Polonya, Rusya'dan "Sovyetler Birliği'nin ülkeye verdiği zarardan" dolayı savaş tazminatı isteyecek.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın, Rusya'dan "Sovyetler Birliği tarafından uğradığı kayıplar" için tazminat talep edeceğini duyurdu.
Bakanlık, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı yıllarında kayıpları hesaplayacağını ve Rusya'dan buna göre tazminat talep edeceğini açıkladı.
Bakanlık, "Sovyetler Birliği nedeniyle meydana gelen askeri kayıpların hesaplanması , İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman saldırganlığı ve işgali sonucunda Polonya'ya verilen zarara ilişkin bir raporun hazırlanmasına yol açan çalışmalara benzer çalışmalar temelinde hazırlanacaktır" açıklamasında bulundu.
Çok sayıda Polonyalı politikacı defalarca Rusya'ya benzer iddialarda bulundu. Son olarak, İktidardaki Hukuk ve Adalet partisinin başkanı Yaroslav Kaczynski tarafından gündeme getirildi ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da geçtiğimiz günlerde bu fikri desteklemişti.
RUSYA NE DEDİ?
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu talepleri "yetersiz ve siyasi fanteziler" alanında "yalan" olarak nitelendirdi.
Kremlin ise Polonya'nın bu açıklamalarını "kudurmuş Rus düşmanlığı" ve "sağlıksız siyasi aşırılıkçılık" olarak değerlendirdi.
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