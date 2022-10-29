Avustralya'da Sidney Üniversitesi'ne tazminat davası açıldı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:48

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Geoffrey Fripp, üniversite tarafından kendisine terfi edemeyecek kadar yaşlı olduğunun söylendiğini, binlerce dolar eksik ödeme yapıldığını ve arabasında uyumaya zorlandığını söyledi.



The Guardian'ın haberine göre, Geoffrey Fripp, üniversitenin ve amiri Vincent Mitchell'in esnek bir çalışma ortamı yaratmayı ya da çalışma saatlerini azaltmayı reddederek yaşı ve cinsiyeti nedeniyle kendisine karşı ayrımcılık yaptığını iddia ederek 526 bin dolardan fazla tazminat talep etti.



Fripp, "150 bin dolardan az olmamak üzere" genel tazminatın yanı sıra ağırlaştırılmış tazminat ve gelir kaybı, terfi edememe ve maruz kaldığı tıbbi masraflar için tazminat talebinde bulundu.



Fripp, Şubat 2002'de başladığı işinden ekim 2021'de ayrıldı. Fripp, Mart 2021'de iş yükünün tekrar artacağının söylenmesinin ardından ayrılana kadar "söndüğünü, incindiğini, aşağılandığını ve üzüldüğünü" belirtti.



Yılda 103 bin doların üzerinden maaş alan Fripp, "Kayıplar arasında terfi teklif edilmesi halinde ödeneceği iddia edilen 376 bin dolardan fazla maaş ve emeklilik ikramiyesi da yer alıyor" dedi.



Sidney Üniversitesi sözcüsü, üniversitenin iddiaları dikkatle değerlendirdiğini söylemek dışında dava hakkında yorum yapmayı reddetti.



"Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir kültüre güçlü bir şekilde bağlıyız" dedi.