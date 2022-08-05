ABD’de maymun çiçeği nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edildi

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:42

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 23 Temmuz’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan etti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurarak, "Bu virüsle mücadelede bir sonraki seviyeye hazırız. Her Amerikalıyı maymun çiçeğini ciddiye almaya ve bu virüsle mücadele etmemize yardımcı olmak için sorumluluk almaya çağırıyoruz" dedi.

Acil durumun ilan edilmesi ile virüs ile mücadelede acil durum fonlarına erişim kolaylaşacak, sağlık kurumlarının vakalar ve aşılar hakkında daha fazla veri toplamasına izin verilecek ve aşı dağıtımı hızlandırılacak.

ABD'de maymun çiçeği vakaları 6 bin 600’ü aşarken, hastaların neredeyse tamamı erkeklerden oluşuyor. ABD’deki vakaların 4’de 1’i New York eyaletinde bulunurken, California ve Illinois, geçtiğimiz pazartesi günü maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, bu yıl dünya çapında en az 26 bin 200 maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD’de maymun çiçeği tespit edilen vakaların ortalama yaşın 35 olduğu ifade edilerek, şu ana kadar ABD’de 5 çocukta virüsün tespit edildiği aktarıldı.



