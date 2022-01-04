ABD’de metro turnikesinden atlamak isteyen kişi yaşamını yitirdi
ABD’de metroya ücretsiz binmek isteyen bir kişi, turnikenin üstünden atlamaya çalıştığı esnada düşerek hayatını kaybetti.
ABD’nin New York kentinde bir kişi, Pazar günü turnikeden atlayarak metroya ücretsiz binmek istediği sırada kafa üstü düşerek hayatını kaybetti.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, metro turnikesinden atlamaya çalışan kişi defalarca başarısız atlama girişiminde bulundu.
Son denemesinde ise turnikenin üzerinden geçmeye çalışan 28 yaşındaki şahıs, takla atarak kafa üstü yere çakılıyor.
Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken, ölüm nedeninin ise boyun kırığı olabileceği üzerinde durdu.
Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Sigaraya büyük zam!