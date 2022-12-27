ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırmayı planlayan Adam Fox'a hapis cezası

27 Aralık 2022 Salı, 23:40

ABD'nin Michigan Eyaleti Valisi Gretchen Whitmer'ı devirme ve kaçırmayı planlamaktan suçlu bulunan aşırı sağcı Adam Fox, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2020'de Vali Whitmer'ı kaçırmayı planlayan Wolverine Watchmen isimli milis grubunun lideri olduğu iddia edilen Fox hakkında federal mahkeme tarafından görülen davada, sanığın 16 yıl hapis cezasına mahkum edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 39 yaşındaki Fox ve ona eşlik ettiği iddia edilen Barry Croft Jr. adındaki sanığın, ağustos ayında federal mahkeme tarafından "adam kaçırmak" ve "kitle imha silahı elde etmekten" yargılandığı hatırlatıldı.

Fox ve suç ortağı Croft'un, Vali Whitmer'ı Michigan'daki yazlığından kaçırma planları kapsamında bir yaya geçidinin yakınına bomba yerleştirmeyi planladıkları belirtilen açıklamada, Fox'un ayrıca el bombası olarak kullanmak üzere şarapnel yerleştirilerek yeniden şekillendirilmiş bir havai fişeğe sahip olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Daha önceki duruşmada oy birliğiyle bir karara varılamadığını ifade eden yetkililer, Fox'un, bugün yeniden görülen davada "Michigan Valisini kaçırmayı ve buna karşılık verecek kolluk kuvvetlerine karşı da kitle imha silahı kullanmayı" planlamaktan suçlu bulunarak hapis cezası aldığını bildirdi.