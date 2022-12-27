ABD'deki otellerde otonom robot çalışanların yükselişi

27 Aralık 2022 Salı, 10:04

Hizmet sektörü, tüm dünyada milyonlarca insanın başlıca geçim kapıların birisi. Ancak uzun ve yorucu geçen pandemi dönemi, pek çok sektörde (özellikle hizmet sektörü) iş bırakmaların ve işten çıkarmaların yaşanmasına neden oldu. Tüm bunlara ek olarak farklı bir işte evden çalışma fikri de pek çok insanı cezbediyor.

Öte yandan ABD’deki bazı oteller, temizlik personelleri yerine temizlik robotlarını tercih etmeye başladı. Yapay zekâ birbirine bağlı olarak çalışan robotlar, şimdiden ABD’deki pek çok çalışanı işinden etmeye başladı bile.

İLK ETAPTA MALİYETLİ OLSA DA 1 YIL İÇİNDE MASRAFINI ÇIKARTTI

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Long Island’daki Garden City Hotel’in yöneticisi olan Grady Colin, geçtiğimiz yıl pandemi döneminde Covid-19 endişesiyle işten ayrılan ve bütçe nedeniyle işten çıkarılan temizlik çalışanlarının yerine 2 adet tam otonom robot süpürge almıştı. 1 yıllık uzun çalışma sürelerinin ardından Colin, robotların ilk etapta kendilerine yüklü miktarda paraya mâl olsa da 1 yıl içerisinde robotların kendi masraflarını amorti ettiğini ve hatta kâra geçmeye başladığını belirtti.

Webtekno'da yer alan habere göre söz konusu robotlar, ilk alındıklarında oteli baştan sona tarayarak otelin haritasını çıkartıyor ve iki robot tarama sonuçlarını birleştirerek otelin “temizlenebilir” alanlarını belirliyor. Daha sonrasında ise herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadan bu robotlar neredeyse tüm oteli 2 saat gibi kısa bir sürede temizleyebiliyor.

Her bir robot için 30.000 dolar (yaklaşık 560.000 TL) harcadığını belirten Grady Colin, robotların işletmeyi baştan sona değiştirdiğini belirtiyor. Ayrıca otonom temizlik robotu fikrine kapılan teknoloji meraklılarının sırf robotları görmek için otelde yer ayırtıp kaldığını bile söyleyen Colin, "robot temizlikçi" fikrinin otelde kalan herkesi cezbettiğini belirtiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA FAZLA OTEL ÇALIŞANINI 'ROBOT' GÖREBİLİRİZ

Turizm sektörü her ne kadar pandemi nedeniyle neredeyse durma noktasına gelse de 2022 yılında yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Ziyaretçiler yavaş yavaş oteller ve tatil alanlarını doldurmaya başlasa da özellikle ABD’de pek çok turizm çalışanı işe dönmeyi reddediyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın sunduğu verilere göre 2022 yılında geçen yıla kıyasla 350.000 hizmet sektörü çalışanı otellerdeki işlerini bıraktı.

Oluşan çalışan açığı kapatmak içinse otel yönetimleri yavaş yavaş otonom robotlara yönelmeye başladı. Long Island’daki Garden City Hotel’e ek olarak Country Inn and Suites ve daha pek çok otel daha mutfak ve temizlik bölümlerinde otonom robotlar kullanmaya başladı.



Ayrıca konuyla alakalı açıklama yapan otel yöneticileri, önümüzdeki yıl daha farklı alanlarda da otonom robotlar kullanarak çalışan sayısını azaltmayı düşündüklerini açıkladı.