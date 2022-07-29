ABD’de nefes kesen hırsız-polis kovalamacası
ABD’de çaldığı minibüsle trafiği birbirine katan hırsız, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı.
ABD’nin Californiya eyaletine bağlı Riverside şehrinde 25 Temmuz’da bir hırsız çaldığı minibüsle polisten kaçarken trafiği birbirine kattı. Nefes kesen kovalamaca polis helikopteri tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, hırsız çaldığı minibüsle trafikteki birçok araca zarar verdi.
Riverside polisi tarafından yapılan açıklamada, birbirine yakın iki evde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin zanlının bir kargo minibüsünü çalarak kaçtığını tespit ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin kargo şirketi çalışanının yardımıyla GPS üzerinden minibüsün yerini tespit ettiği ve peşine düştüğü aktarıldı.
Kovalamaca sırasında polisin dur ihtarına uymayarak trafikteki araçlara kasıtlı olarak çarpıp refüjden karşı şeride geçen zanlının, daha fazla ilerleyemeyince yaya olarak kaçmaya başladığı ancak yüksek duvarı aşamadığı için güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Video Haberler
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!