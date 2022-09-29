ABD'de okula silahlı saldırı: 6 yaralı

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:30

ABD'nin California eyaletinin Oakland kentinde Rudsdale Newcomer Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Yetkililer, saldırının 12.45 sıralarında gerçekleştiğini ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oakland Polis Şefi Yardımcısı Darren Allison, olayın araştırıldığını ve şüphelinin henüz yakalanmadığını söyledi.