Son Dakika... Rusya'da okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:24

Rusya'ya bağlı Udmurtiya Cumhuriyeti'nde bir okula silahlı saldırı gerçekleşti.

Başkent İjevsk'te bulunan 88 No'lu okula ateş açılması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Tass'ın haberine göre, Udmurtiya İçişleri Bakanılığı, "5 çocuk, 2 güvenlik görevlisi ve 2 öğretmen olmak üzere 9 kişinin öldürüldüğünü ve 20 kişinin yaralandı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "Saldırgan bir güvenlik görevlisini öldürdükten sonra intihar etti. Saldırgan, Nazi sembolü bulunan siyah bir tişört giyiyordu" dedi.

Bakanlık ayrıca, saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini söyledi.