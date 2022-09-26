Son Dakika... Rusya'da okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre; saldırıda 13 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi yaralandı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe duyuyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:24
Son Dakika... Rusya'da okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Rusya'ya bağlı Udmurtiya Cumhuriyeti'nde bir okula silahlı saldırı gerçekleşti. 

Başkent İjevsk'te bulunan 88 No'lu okula ateş açılması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Tass'ın haberine göre, Udmurtiya İçişleri Bakanılığı, "5 çocuk, 2 güvenlik görevlisi ve 2 öğretmen olmak üzere 9 kişinin öldürüldüğünü ve 20 kişinin yaralandı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "Saldırgan bir güvenlik görevlisini öldürdükten sonra intihar etti. Saldırgan, Nazi sembolü bulunan siyah bir tişört giyiyordu" dedi.

Bakanlık ayrıca, saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini söyledi.


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