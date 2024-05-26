ABD'de ölümcül hortum: Can kaybı yükseliyor!

ABD’nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde meydana gelen çok sayıda hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 20:01
ABD'de ölümcül hortum: Can kaybı yükseliyor!
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ABD’nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerini hortum vurdu. Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bina ve araçlar hasar gürdü.

Texas’ın Oklahama sınırında meydana gelen hortumda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden üçünün aynı aileden olduğu ifade edilirken, Texas’ın Denton kentinde yaralılar olduğu ve helikopterlerle hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

ARKANSAS’TA 2 ÖLÜ

Texas’ın yanı sıra Arkansas eyaletinde de etkili olan hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden birinin 26 yaşında olduğu ve cansız bedeninin hasar gören evinin dışında bulunduğu aktarıldı.

DÜĞÜNDE YARALANDILAR

Hortum nedeniyle Oklahama’da da hasar meydana gelirken, hortum meydana geldiği sırada bir düğüne katılanlardan bazıları yaralandı. Kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı.


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