ABD’yi hortum vurdu: Can kayıpları var

ABD’nin Iowa eyaletinde etkili olan hortumun büyük bir yıkıma yol açtığı ve can kayıpları olduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:00
ABD’yi hortum vurdu: Can kayıpları var
Abone Ol google-news

ABD’nin Iowa eyaletindeki Greenfield kasabasını hortum vurdu. Kasırga nedeniyle kasabadaki evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Iowa Eyalet Devriyesi sözcüsü Alex Dinkla düzenlediği basın toplantısında, "Hortum kasabanın büyük bir bölümünü yıktı. Can kayıpları olduğunu doğrulayabiliriz” dedi.

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kasabada onlarca kişinin de yaralandığını belirten Dinkla, hastanenin hasar görmesi nedeniyle yaralıların çevre kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

TÜM KAYNAKLAR SEFERBER EDİLECEK

Iowa Valisi Kim Reynolds ise yaptığı açıklamada Greenfield’ı ziyaret edeceğini ifade ederek, "Fırtınanın etkisini tam olarak tespit etmek için henüz çok erken olsa da cevaplar önümüzdeki saatler ve günlerde belli olacak” dedi.

Hortumdan etkilenen bölgelerdeki hasarın giderilmesi için eyaletin tüm kaynaklarının seferber edileceğini kaydeden Reynolds, kasaba sakinlerine barınma yerleri, yiyecek, su ve elektrik sağlanacağını ifade etti.


ABD haberleri hortum haberleri

İlgili Haberler

ABD’deki hortum felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldi

ABD’deki hortum felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldi
ABD'de hortum nedeniyle kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı

ABD'de hortum nedeniyle kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'

Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de
Atalanta – Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta – Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kitapyurdu yerleşkesi mühürlendi

Kitapyurdu yerleşkesi mühürlendi
Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı: ‘Bayrakları hazırlayın’

Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı: ‘Bayrakları hazırlayın’
Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'

Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'
Futbolu bırakacağını açıklamıştı: Arda Güler’den Toni Kroos’a veda!

Futbolu bırakacağını açıklamıştı: Arda Güler’den Toni Kroos’a veda!