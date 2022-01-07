ABD'de Omicron alarmı: Acil olmayan ameliyatları erteleme kararı
Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle ABD'de acil olmayan ameliyatlar erteleniyor.
ABD'de hastanelerde koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle yoğunluk yaşanırken hastalara boş yatak ve doktor bulabilmek için acil olmayan ameliyatlar erteleniyor.
Yöneticiler hastanelerde personelin kendisi koronavirüs olduğu ya da salgın nedeniyle karantina altında olduğundan personel bulmakta güçlük çekildiğini söylüyor.
Reuters'ın derlediği raporlar aralarında Maryland, Virginia ve Ohio'nun da bulunduğu ABD eyaletlerinin neredeyse yarısındaki hastanelerde zorunlu olmayan ameliyatların ertelendiği New York, Illinois ve Massachusetts'te ise eyalet çapında erteleme kararları alındığı ya da erteleme tavsiye edildiğini gösterdi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerinde ameliyatların ertelendiği eyaletlerin koronavirüsün aralık ya da ocak ayında zirve yaptığı eyaletler olduğu görülüyor.
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