ABD'de oynayan Rus oyuncu, askerden kaçtığı için gözaltına alındı

ABD'nin Ulusal Hokey Ligi (NHL) takımı Philadelphia Flyers'da oynayan Rus oyuncu Ivan Fedotov, asker kaçağı olduğu için ülkesi Rusya'da gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 13:07
ABD'de oynayan Rus oyuncu, askerden kaçtığı için gözaltına alındı
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RIA'nın haberine göre Rus buz hokeyi oyuncusu Ivan Fedotov,  askerlik hizmetinden kaçtığı suçlamasıyla ülkesi Rusya'da gözaltına alındı. 

Hastalandığı için hastaneye kaldırılan Fedotov, iyileştikten sonra Rus polisi tarafından gözaltına alındığını ve askerlik bürosuna götürüldü.

Bu yıl düzenlen Pekin Kış Olimpiyatları'nda Rus buz hokeyi takımıyla kaleci olarak gümüş madalya kazanmıştı.


ABD rus oyuncu buz hokeyi
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