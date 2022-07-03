ABD'de oynayan Rus oyuncu, askerden kaçtığı için gözaltına alındı

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:07

RIA'nın haberine göre Rus buz hokeyi oyuncusu Ivan Fedotov, askerlik hizmetinden kaçtığı suçlamasıyla ülkesi Rusya'da gözaltına alındı.

Hastalandığı için hastaneye kaldırılan Fedotov, iyileştikten sonra Rus polisi tarafından gözaltına alındığını ve askerlik bürosuna götürüldü.

Bu yıl düzenlen Pekin Kış Olimpiyatları'nda Rus buz hokeyi takımıyla kaleci olarak gümüş madalya kazanmıştı.